Vier Fahrzeuge im Einsatz : Feuerwehr rückt in Wilster in den Gewerbepark aus

Es handelte sich am Mittwoch allerdings um einen technischen Defekt der Brandmeldeanlage. Am Dienstag mussten sich die Kameraden als First Responder in Nortorf um eine bewusstlose Person kümmern.

Wilster | Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wilster: Am Mittwoch (1. September) gegen 14.30 Uhr lösten in Wilster die Sirenen aus. Die Feuerwehr rückte mit 23 Kräften in vier Fahrzeugen in den Gewerbepark aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen „Wie sich relativ schnell herausstellte war ein technischer Defekt in der Anlage für den Fehlalar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.