Einsatz in Glückstadt : Feuerwehr rettet Küken vom Sparkassendach

Das Plätzchen war zum Brüten ruhig und sicher – aber für den elffachen Nachwuchs war die Hürde nicht zu überwinden.

Glückstadt | Einen ruhigeren und sichereren Platz als das begrünte Flachdach des Sparkassengebäudes am Fritz-Lau-Platz hätte sich eine Enten-Mutti zum Bebrüten ihres Nachwuchses eigentlich nicht vorstellen können. Doch als der Nachwuchs jetzt da war, gab es ein Problem. Aufmerksame Mieter Wohnungsmieter in dem Gebäude wurden am frühen Donnerstagnachmittag (1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.