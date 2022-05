Einsatz in Büttel : Feuerwehr rettet Pferd aus Graben

Allein konnte sich der Vierbeiner nicht mehr befreien. Die Feuerwehr legte dem Tier Schläuche um den Bau, ein Trecker erledigte den Rest.

Büttel | Glück im Unglück für eine junge Stute, die mit ihrer Schwester auf einer Weide in Büttel graste. Zufällig wurden Polizeibeamte, die in der Nähe auf der Suche nach einer entlaufenen Kuh waren, auf das Tier aufmerksam. Bis zum Hals stand der Vierbeiner in einem Wassergraben. Allein war ein Entkommen nicht mehr möglich. In Wathosen zur Pferderettung ...

