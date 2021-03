Besitzerin glücklich : Hund zwischen Betonteilen eingeklemmt – Feuerwehr Kellinghusen rettet Vierbeiner mit Fegebesen

Ein Hundebesitzer aus den Reihen der Feuerwehr konnte das Tier mit sanfter Ansprache und leichtem Drücken befreien.

Kellinghusen | „Hund in Zwangslage“ hieß die Meldung der Leitstelle, die die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen am Mittwoch (31. März) gegen 16.20 Uhr erhielt – ein Einsatz zur Tierrettung in der Lindenstraße. Mit drei Fahrzeugen angerückt, ergab die Erkundung einen eingeklemmten Hund unter tonnenschweren Betonteilen, die für den Boden in einem Stall genutzt werden....

