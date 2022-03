Feuerwehr Itzehoe : Viel Rauch – Fettschicht brennt im Herd

Menschenleben in Gefahr lautete die Alarmierung – glücklicherweise wurde niemand bei dem Küchenbrand verletzt.

Itzehoe | Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag (25. März) in der Hermannstraße in Itzehoe. Ein Bewohner hatte um kurz vor 16 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil es in seiner Küche zu einer Rauchentwicklung kam. Beim Eintreffen der Helfer konnte relativ schnell Entwarnung gegeben werden: Im Backofen hatte sich lediglich eine Fettschicht entzündet. Der Bewohner blie...

