Tierischer Einsatz in Itzehoe : Feuerwehr rettet Katzenbaby aus misslicher Lage

Das wenige Wochen alte Katzenbaby war in den Gitterstäben eines Containers eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Itzehoe | Die Itzehoer Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen (25. Juli) zu einer Katzenrettung in die Lindenstraße gerufen. Ein couragierter Spaziergänger hatte ein Katzenbaby in einem Container entdeckt und sofort gehandelt. Das Tier war möglicherweise in den Container gesprungen und hatte dann versucht, durch die Gitter zu krabbeln. Das wurde dem kleinen Vierbeine...

