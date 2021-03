Feuerwehr : Horst: Wäschetrockner gerät in Brand

Die Feuerwehr rückt aus, um in der Bahnhofstraße einen in Brand geratenen Trockner zu löschen.

Horst | Feuer in einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Horst. Am Sonnabendmittag war dort um 13.18 Uhr ein Wäschetrockner in Brand geraten. Laut Polizei war die Hausbewohnerin selbst auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie versuchte zunächst, den Brand mit einem Eimer Wasser zu löschen. Dann alarmierte sie die Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten den Tro...

