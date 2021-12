Feuerwehr Glückstadt im Einsatz : Ast droht abzustürzen

Ein Glückstädter alarmierte die Feuerwehr, weil er befürchtete, der Ast könnte jemanden verletzen.

Glückstadt | „Baum droht zu fallen!“ Mit dieser Meldung ist Sonntagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr die Glückstädter Feuerwehr alarmiert worden. Einsatzort war die Butendiek-Gracht am Storchenfleth. Dort war einem aufmerksamen Bürger ein großer schwerer Ast einer am Wasser stehender Weide aufgefallen. Abgefault schwang dieser mit jeder Windböe gefährlich hin und her...

