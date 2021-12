Feuerwehr Beidenfleth : Überraschende Stiefel-Aktion für Kinder

Gut gefülltes Schuhwerk zu 40 Jungen und Mädchen im Dorf gebracht.

Beidenfleth | Zum zweiten Mal startete die Feuerwehr Beidenfleth in ihrer Gemeinde eine Nikolausaktion. Die stellvertretende Wehrführerin Janine Schuldt hatte am Wochenende mit ihrem Team Ronja Schuldt und Sebastian Gamero 40 Stiefel von Kindern im Alter bis zehn Jahre aus Beidenfleth im Gerätehaus entgegengenommen. Mit Unterstützung des Markttreff-Betreibers An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.