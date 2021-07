Feuerwehreinsatz in Glückstadt : Feueralarm im früheren Hotel der Familien Tiessen

Die Glückstädter Feuerwehr rückte am späten Sonnabendnachmittag (3. Juli) in die Kleine Kremper Straße aus.

Glückstadt | In Löschzugstärke ist die Glückstädter Feuerwehr am späten Sonnabendnachmittag (3. Juli) zum früheren Hotel der Familien Tiessen in die Kleinen Kremper Straße ausgerückt. In dem zurzeit noch leerstehenden und künftig von den Glückstädter Werkstätten genutzten Gebäudekomplex hatte es zuvor einen Brandmeldeeinlauf gegeben. Technischer Fehlalarm Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.