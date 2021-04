Feuerwehr Itzehoe : Schuppenbrand in Kleingartenanlage

30 Feuerwehrleute rückten Sonntagvormittag in die Peerkoppel aus.

Itzehoe | Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe ist Sonntagvormittag (18. April) gegen 10.30 Uhr zu einem Brand in die Straße Peerkoppel gerufen worden. In der dortigen Kleingartenanlage brannte ein etwa zwei mal zwei Meter großer Schuppen in voller Ausdehnung. Einsatz unter Atemschutz Unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht und die Einsatzstelle d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.