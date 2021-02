Feuer auf Bauernhof : Hohenlockstedt: Stroh in Kälberunterstand gerät in Brand

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff, sodass kein Tier und kein Mensch verletzt wurden.

Hohenlockstedt | Ein Feuer in einem Kälberunterstand auf einem Bauernhof in Hohenlockstedt konnte am Mittwochmorgen schnell von der Feuerwehr gelöscht werden, sodass größerer Schaden verhindert wurde. Mehr als 20 Einsatzkräfte der Wehren Lockstedter Lager und Springh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.