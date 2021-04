Feuer in Hohenlockstedt : Sechs Wehren kämpfen gegen Flammen im Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Drei Stunden waren die Kieler und die Breite Straße in Hohenlockstedt wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Hohenlockstedt | Bei einem Brand in Hohenlockstedt wurde am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus zerstört. Insgesamt kämpften sechs Wehren gegen die Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren wurden gegen 15.15 Uhr in die Kieler Straße alarmiert. Entgegen erster Meldungen sollte ein Schuppen in Brand stehen. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hatten ...

