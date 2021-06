Brandstiftung in Itzehoe : Feuer an Getränkemarkt in der Schenefelder Chaussee

Unbekannte haben eine Papiertonne am Getränkemarkt in der Schenefelder Chaussee in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf das Dach über, die Feuerwehr konnte aber Schlimmeres verhindern.

Itzehoe | Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (7. Juni) an einem Itzehoer Getränkemarkt eine Papiertonne in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte neben der Tonne auch das Gebäude, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Feuerwehr verhindert Schlimmeres Gegen 1.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.