Abendmarkt in Itzehoe : Wild auf den Teller und Rock auf die Bühne

Beim Abendmarkt werden diesmal die Steinburger Wildwochen eröffnet. Auf der kleinen Bühne im Schatten der St-Laurentii-Kirche wird ein rockiges Programm geboten – das ganze Wochenende

Itzehoe | Das City-Festival „Singin' in the rain“ geht in die nächste Runde. Auf der kleinen Bühne in der Kirchenstraße wird auch an diesem Wochenende ein buntes Programm geboten: Am Donnerstag, 7. Oktober, ab 16.30 Uhr werden beim Steinburger Abendmarkt unter dem Motto „Wein & Wilde Sachen“ folgende Künstler auftreten: Herb Summer vom Duo „Summer & Monroe“ mit...

