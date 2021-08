Freizeit in Glückstadt : Ferienspaß beim ETSV Fortuna

Auch der ETSV Fortuna bietet mittlerweile Ferienprogramme für Kinder an. Neu auch in den Herbstferien.

Glückstadt | Die Sommerferien sind vorbei, jetzt werden beim ETSV Fortuna bereits die Herbstferien vom 4. bis 16. Oktober geplant. Dann soll es wieder ein Programm für Kinder geben, die in den Ferien zu Hause bleiben. Ähnlich wie in den Sommerferien, in denen es unter anderem eine Steinzeitrallye in Kremperheide gab, die Detektiv Tour durch Glückstadt, Abenteuer i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.