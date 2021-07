Ferienspaß in Itzehoe : Ferienreporter Marly und Hannes besuchen Kindertreff in Edendorf

Eine Woche lang gab es im Oki-Garten kreative Angebote. Das war teils harte Arbeit für die Kinder.

Itzehoe | Sie sägen und feilen an ihren Ytong-Steinen. „Es macht Spaß, es ist nur anstrengend“, sagt Leni (9) und wischt sich die Stirn. „Wir machen ein Beste-Freunde-Herz“, sagt die gleichaltrige Hanna. „Das stellen wir uns ins Zimmer.“ Kreativ mit Steinen „Kreativ mit Steinen“ ist an diesem Tag das Ferienspaß-Motto des Offenen Kindertreffs (Oki) in Eden...

