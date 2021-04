Polizei sucht Zeugen : Fensterscheibe an der Freien Kirche in Glückstadt beschädigt

200 Euro Schaden verursachten unbekannte Täter an der Freien Kirche in Glückstadt.

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Königstraße. Dort haben Unbekannte zwischen Ostermontag und Dienstag am Gebäude der Freien Kirche eine Fensterscheibe beschädigt. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit 200 Euro an. Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0. ...

