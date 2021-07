Dreister Diebstahl in Itzehoe : Gitter mit 700 Liebesschlössern in der Feldschmiede von der Hauswand gerissen

Jetzt werden viele Paare traurig sein: Das beliebte Gitter mit den Hochzeitsschlössern in der Fußgängerzone ist am Wochenende gestohlen worden.

Itzehoe | Wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann kein Dübel das Gitter mehr halten. Goldschmiedin Carolin Kröhnke kann davon ein trauriges Lied singen. Seit 2017 betreibt sie in der Feldschmiede ein Trauringstudio. An der Außenwand hat sie ein Eisengitter befestigt, an dem Kunden ein von ihr individuell graviertes Liebesschloss befestigen dürfen. In der Nacht zu S...

