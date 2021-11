Covid-19 im Kreis Steinburg : Feier in Wilster sorgt für zahlreiche Corona-Neuinfektionen

Inzidenzsprung im Kreis Steinburg: Mehr als 20 Menschen haben sich offenbar in Folge einer Party mit hunderten Gästen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt sieht keine Verstöße beim Veranstalter.

Itzehoe / Wilster | So stark ist die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Steinburg seit langem nicht gestiegen: Am Sonnabend, 13. November, meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe 24 neue bestätigte Infektionen gegenüber dem Vortag. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Fallzahlen gestiegen. Dazu beigetragen hat eine Feier am 6. November in Wilster. Dort haben sich offenb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.