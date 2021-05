Faustball : Deutscher Nationalkader der Männer zum Lehrgang in Hohenlockstedt

Hoher Besuch: Im Rahmen des A-Lehrgangs wird der TSV Lola von Bundestrainer Olaf Neuenfeld als Nationaler Faustball-Stützpunkt ausgezeichnet.

Hohenlockstedt | „Der Weltmeister kommt“ – unter diesem Motto will der TSV Lola Werbung für die Sportart Faustball machen. Das ist nicht übertrieben: Beim Lehrgang des deutschen A-Kaders der Männer am Pfingstwochenende in Hohenlockstedt werden die Akteure vor Ort sein, die zuletzt den Welttitel gewonnen haben. „Eigentlich wollten wir das Ganze schon im vergangenen Jah...

