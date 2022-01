Vorerst kein Karneval in Puls : Große Trauer statt Helau: Faschingsfeier wegen Corona erneut abgesagt

Unter diesen Umständen sei es nicht möglich unbeschwert und ausgelassen zu feiern, begründet Karnevalspräsident Jürgen Schmid die Absage.

Puls | Seit 30 Jahren ist die Karnevalssitzung in der Gemeinde Puls Tradition – und eigentlich nicht mehr wegzudenken. Wenn nicht Corona wäre. Mit großer Vorfreude und einer großen Portion Optimismus waren die Pulser Karnevalisten daher am 11. November in die Saison gestartet. Seitdem kamen die Mitglieder des Pulser Karnevalsverein (PKV) regelmäßig im Dörpsh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.