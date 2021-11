Sachbeschädigung in Itzehoe : Farbschmierer an der Wolfgang-Borchert-Schule

Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

02. November 2021, 11:47 Uhr

Itzehoe | Vor der Sporthalle, am Gebäude und an der Eingangstür der Schule – Unbekannte haben an der Wolfgang-Borchert-Schule in der Gorch-Fock-Straße Schmierereien und Schriftzüge in schwarzer Farbe hinterlassen.

Laut Polizei passierte es in der Zeit von Sonntag (31. Oktober), 10 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise unter 04821/6020.