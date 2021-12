Riesenstern, Rentier und Co. : Echter Hingucker: Familie Thorn aus Bahrenfleth hat einen bunt-leuchtenden Weihnachtsgarten

2017 klein angefangen, ziert mittlerweile sogar ein 2,50 Meter hoher Lichter-Holzstern den weihnachtlichen Garten im Ortsteil Groß Wisch. Viele Menschen halten für Fotos an.

Bahrenfleth | Manche hängen in der Weihnachtszeit einfach eine Lichterkette an Tanne und Co. im Garten. Andere hingegen kreieren um das ganze Haus herum einen lichtdurchfluteten Winterzauber, toben sich dabei richtig aus – so wie Familie Thorn im Bahrenflether Ortsteil Groß Wisch. Lange Reihen beleuchteter Bäume und Sträucher wechseln sich mit zahlreichen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.