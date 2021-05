Mit Herz und Technik : Familie Dammann aus Besdorf rettet Kitz & Co. vor dem Mähtod

Im vergangenen Jahr konnten 111 Kitze in Sicherheit gebracht werden.

Besdorf | Mit dröhnendem Motor und rotierenden Messern nähert sich der Tod – Jäger sind gerade in diesen Tagen oft in Sorge. Gerade für junge Rehkitze herrscht auf den Koppeln Lebensgefahr. Wegen ihres sogenannten Drückerinstinkts läuft der Nachwuchs, der von den Ricken versteckt wird, in den ersten Lebenstagen bei drohender Gefahr nicht weg, sondern duckt sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.