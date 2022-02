Nach Recherchen des sh:z : Falsche Impfatteste: Polizei durchsucht Praxis von Jürgen Kania in Hohenlockstedt

14 Beamte durchsuchen seit dem frühen Morgen die Räume des Hausarztes. Es geht um den Verdacht des Abrechnungsbetruges und des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in Bezug auf die Corona-Impfung.

Hohenlockstedt | Recherchen der Norddeutschen Rundschau haben am frühen Donnerstagmorgen (24. Februar) zu einer Hausdurchsuchung beim Hohenlockstedter Hausarzt Jürgen Kania (80) geführt. Die Beamten sicherten in der Praxis in der Kieler Straße Beweise. Es geht um den Verdacht des Abrechnungsbetruges und des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in Bezug auf die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.