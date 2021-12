Rastplatz am NOK : Auto brennt an der A23 bei Schafstedt aus

Die Insassen bemerkten eine Rauchentwicklung, steuerten den Parkplatz an und retteten ihre drei Hunde. Die Feuerwehr kann das Fahrzeug nur noch ablöschen.

Schafstedt | Auf dem A23-Parkplatz an der NOK-Brücke bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstagnachmittag (23. Dezember) ein Auto ausgebrannt. Gegen 12.15 Uhr ging die Meldung bei der Leitstelle West ein. Zwei Insassen mit einem BMW waren in Richtung Hamburg unterwegs und stoppten ihr Fahrzeug aufgrund einer Rauchentwicklung auf dem Parkplatz. Ins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.