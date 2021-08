Polizei sucht Zeugen : E-Bikes am Bahnhof in Glückstadt gestohlen

Mehrere E-Bikes sind Anfang August am Bahnhof in Glückstadt gestohlen worden.

Glückstadt | Am Glückstädter Bahnhof werden in jüngster Zeit verstärkt Fahrräder gestohlen. Darunter auch hochwertige E-Bikes. Das teilte die Polizei mit. So wurde nach Angaben der Beamten einem Radler aus Niedersachsen bereits zwischen dem 2. und 3. August das abgeschlossen in der Bahnhofstraße abgestellte Victoria Trekking-Rad entwendet. Wert des grün-türkisfarb...

