Verfolgung aufgenommen : Fahrraddieb in Horst geschnappt

Der Besitzer und ein Zeuge konnten den Jugendlichen am Montag kurz nach der Tat stellen.

Horst | Nach dem Diebstahl eines Fahrrads von einem Privatgrundstück in Horst ist es dem Geschädigten und einem Zeugen am Montag (22. Februar) gelungen, den Täter kurz nach der Tat zu stellen. Der Jugendliche kommt auch für weitere Diebstähle in Frage. Gegen...

