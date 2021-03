Fahrrad-Kaina in Itzehoe : Matthias Kählert feiert Jubiläum bei Roland und Birge Scheefe

Er ist der erste Jubilar im Betrieb – doch im kommenden Jahr haben alle gemeinsam einen Grund zum Feiern.

Itzehoe | Wer in den vergangenen 25 Jahren sein Rad in der Werkstatt beim Zweirad-Center Kaina abgeliefert hat, der hat ihn vermutlich getroffen: Matthias Kählert aus Lägerdorf arbeitet dort seit einem Vierteljahrhundert. Beim damaligen Inhaber Gottfried Kaina unterschrieb der heute 59-Jährige seinen Arbeitsvertrag. „Seitdem hat sich viel verändert“, so der ...

