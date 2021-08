Bahnhof Herzhorn : Fahrkartenautomat gesprengt

Mit Pyrotechnik wurde nachts der Fahrkartenautomat am Herzhorner Bahnhof gesprengt.

Herzhorn/Glückstadt | Der Kasten ist mit einer weißen Plane umhüllt. Nur am Boden erinnert ein rot-weißes Band mit der Aufschrift „Polizei“, dass dies keine gewöhnliche Verhüllung ist. In Herzhorn ist in der Nacht zu Montag (23. August) ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Landeskriminalamt ermittelt Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt (LKA) gemeinsam mit d...

