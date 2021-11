Eyes + more neu in Itzehoe : Leila Salem und Thomas Brietzke machen Druck auf Brillenmarkt

Wer in Itzehoe keinen Durchblick hat, ist selbst schuld. Drei Brillenketten liegen ab jetzt Tür an Tür in der Feldschmiede, die Inhaber alteingesessener Optikerbetriebe haben ihre eigene Meinung dazu.

Itzehoe | Der Laden ist eindeutig noch Baustelle. Dennoch kommt eine Kundin herein: Sie habe einen Termin, sagt sie. Aber nicht, wie sich herausstellt, bei Eyes + more, sondern nebenan bei Fielmann. Gegenüber bei Apollo Optik kann es nicht sein – auch dort ist Baustelle. Alle drei werben in der Feldschmiede nur einen Brillenwurf voneinander entfernt um Kunden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.