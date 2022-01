Rückkehr ins Leben : Ex-US-Häftling Jens Söring liest in Wilster aus seinem Buch vor

Der Deutsche war 33 Jahre in US-Haft – wegen eines zweifachen Mordes. Bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Neben ihm kommen weitere interessante Autoren nach Wilster.

Wilster | 33 Jahre verbrachte Jens Söring in US-Haft. Verurteilt für den Mord an den Eltern seiner Freundin. Bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Er war 19, als er ins Gefängnis kam, verbrachte fast sein gesamtes erwachsenes Leben hinter Gittern. Am 17. Dezember 2019 wurde er auf Bewährung freigelassen, kehrte im Alter von 53 Jahren nach Deutschland zurü...

