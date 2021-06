In Itzehoe-Edendorf : Essen auf dem Herd sorgt für Feuerwehreinsatz

Verletzt wurde niemand, das Belüften der Wohnung reichte.

Itzehoe | Rauch drang aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Emil-von-Behring-Straße. Deshalb eilte die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe am Dienstag (29. Juni) um kurz vor 14 Uhr nach Edendorf. Wie sich herausstellte, hatten Mutter und Sohn offenbar das Essen auf dem Herd vergessen. Beide waren nicht in Gefahr, die Feuerwehr beschränkte sich auf die...

