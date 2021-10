Diebstahl : Bei Tat erwischt: Passanten stellen Taschendieb in Hohenlockstedt

Ihre Handtasche und einige Kleidungsstücke zur Anprobe hatte eine 66-Jährige in einer Umkleidekabine deponiert, als ein 43-Jähriger versuchte, ihre Geldbörse zu klauen.

Hohenlockstedt | In einem Geschäft in Hohenlockstedt hat eine Frau am Sonnabendvormittag (23. Oktober) einen Mann dabei erwischt, wie er sich an ihrem Eigentum bediente. Passanten stellten den Dieb und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen 10.25 Uhr befand sich eine 66-Jährige in einem Laden in der Kieler Straße. Ihre Handtasche und einige Kleidung...

