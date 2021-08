Neue Pastorin in Beidenfleth : Erster Gottesdienst mit Alisa Mühlfried (29)

Auch Propst Thomas Bergemann hat sein Kommen angekündigt. Zudem sind alle Pastoren des neuen Pfarrsprengels in Beidenfleth anwesend.

Beidenfleth | Am Sonntag, 29. August, wird der erste gemeinsame Gottesdienst im neuen Pfarrsprengel Wilstermarsch in der Kirche in Beidenfleth gefeiert. Zudem wird ab 11 Uhr auch die neue Pastorin im Probedienst, Alisa Mühlfried, von Propst Thomas Bergemann den Gemeinden vorgestellt. Sie wird die Predigt halten. Auch die übrigen Pastorinnen und Pastoren der Regi...

