Ausschuss tagt virtuell : Erste Corona-Sitzung in Itzehoe: Premiere mit Problemen

Zu Beginn sind im Ausschuss für städtisches Leben technische Schwierigkeiten zu lösen. Dann geht es um den Seniorenpass.

Itzehoe | Fast geht die Premiere in die Hose. Die erste Online-Sitzung der Itzehoer Kommunalpolitik –nur an Mitgliedern hapert es beim Ausschuss für städtisches Leben. Vorsitzender Bernd Wiggers will schon in die Tagesordnung einsteigen, da kommt von Sarah Jungclaus, Leiterin der Verwaltungsabteilung, der dezente Hinweis: „Wir sind nicht beschlussfähig.“ Dan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.