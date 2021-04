Autohaus Brockmann : Erste öffentliche E-Ladesäule der Wilstermarsch steht in Beidenfleth

Zwei E-Fahrzeuge können gleichzeitig aufgeladen werden.

Beidenfleth | Das Autohaus Brockmann investiert weiter in die Zukunft. Neu am Hauptsitz in Beidenfleth ist eine E-Ladesäule, die Tag und Nacht öffentlich zugänglich ist. Die erste ihrer Art in der Wilstermarsch. Ladung für zwei Fahrzeuge gleichzeitig möglich „Zahlen kann man ganz einfach mit seiner Giro-Card“, erklärt Imke Brockmann. Die Ladesäule steht direk...

