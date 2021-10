Erste Ermittlungsergebnisse : Obduktion: Toter in der Braake in Brunsbüttel ertrunken

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe schließt ein Gewaltverbrechen bisher nicht aus. Ermittelt wird auch wegen den Verletzungen einer Frau, die bewusstlos am Ufer gefunden wurde.

Brunsbüttel | Am Tag nach dem Fund einer männlichen Leiche in der Braake und einer verletzten Frau am Ufer in Brunsbüttel ist immer noch unklar, was genau geschehen ist. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat am Montag (11. Oktober) zwar erste Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben, hält sich mit Schlussfolgerungen aber bisher sehr zurück. Hintergrund: Feuerwehr birgt...

