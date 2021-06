Ermittlungen nach Bahnunglück : Polizei geht aktuell nicht von Fehlverhalten der Reiterin in Kremperheide aus

Zu den Zeugen zählt unter anderem der Zugführer. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde gegen die Reiterin (41) eingeleitet.

Kremperheide | Nach dem tragischen Bahnunglück in Kremperheide, bei dem am Dienstag (8. Juni) während eines Ausritts ein Pferd ums Leben kam, hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen und gegen die Reiterin (41) ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Das teilt auf Nachfrage Sprecherin Merle Neufeld von der Polizeidir...

