Nach Tötungsdelikt in Itzehoe : Aufwändige Ermittlungen in Lübeck

Nach der tödlichen Messerstecherei in der Edendorfer Straße müssen die Beamten auch in Lübeck ermitteln, denn dort sitzt der Beschuldigte im Gefängnis.

Itzehoe | Die Trauer ist groß, der Schmerz sitzt tief. In einem Hinterhaus an der Edendorfer Straße ist vergangene Woche ein 46-Jähriger nach diversen Stich und Schnittverletzungen gestorben. Nach am Tatabend nahm die Polizei in der Nähe des Tatorts einen Verdächtigen fest. Am Folgetag erlies ein Richter in Itzehoe Haftbefehl. Weiterlesen: Richter erlässt Ha...

