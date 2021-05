Explosion in Horst : Brandermittler (41) aus Itzehoe sagt: „Es war der anstrengendste Einsatz, den ich bisher hatte“

Der Polizist verbrachte die Tage nach dem Unglück am 24. März fast durchgehend im Hermann-Löns-Weg und berichtet davon.

Horst/Itzehoe | Ein Knall so laut, dass Anwohner dachten, es habe einen Meteoriteneinschlag gegeben oder es sei gar eine Weltkriegsbombe in die Luft gegangen. Bereits wenig später aber ist klar: Es war die Explosion in einem Haus im Hermann-Löns-Weg in Horst, die am Mittwoch, 24. März, um kurz vor 22 Uhr Menschen in der ganzen Gemeinde vor die Türen lockte – und bei ...

