Geschichte der Elbmarschen : Aus dem Leben des Tagelöhners Nicolaus Ruhser aus Süderau

Auf dem „Menschenmarkt“ in Krempe wurde Nicolaus Ruhser aus Süderau so manches Mal an einen Bauern vermittelt. Was er erlebte, hielt er für die Nachwelt fest.

Glückstadt/Süderau | Nicolaus Ruhser kündigte, weil ihm die Klöße nicht schmeckten. Das zumindest gab er dem Hofbesitzer Heinrich Schmidt als Begründung an. In seinen Aufzeichnungen schreibt er: „Die Klöße waren so hart, die konnte man an die Wand werfen ohne eine Beule zu bekommen, und die Pfannkuchen so zäh, dass man sie auf einen Nagel hängen konnte ohne herunter zu fa...

