Öffentliche Führung : Erinnerung an jüdisches Leben in Glückstadt

Mit einer öffentlichen Führung über den jüdischen Friedhof wird am Sonntag, 30. Mai, an das jüdische Leben in der Elbestadt erinnert.

Glückstadt | Seit 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Das Jubiläum wird ein Jahr lang bundesweit mit vielen Veranstaltungen gewürdigt. Auch in Glückstadt wird dieses Jubiläum mit einem umfangreichen Programm gewürdigt. Die Geschichte der Stadt Glückstadt ist untrennbar mit der Einwanderung von Juden und Jüdinnen ...

