Zustellerin in Itzehoe : Erika Harken trägt seit 40 Jahren die Norddeutsche Rundschau aus

Die 82-Jährige ist sechs Tage in der Woche in Tegelhörn unterwegs. In ihrer langjährigen Tätigkeit für unseren Verlag hat sie so manches erlebt.

Itzehoe | Während die Nachbarschaft noch schläft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.