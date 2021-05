Jugend debattiert : Erik Wiggers von der KKS Itzehoe siegt beim Landesentscheid

Der Schüler der Kaiser-Karl-Schule wird Schleswig-Holstein im Juni beim Bundesentscheid vertreten.

Itzehoe | Das ist doch mal ein Erfolg: Erik Wiggers von der Kaiser-Karl-Schule (KKS) hat jetzt beim Landesfinale des Wettbewerbs Jugend debattiert in seiner Altersklasse den Sieg errungen – er wird Schleswig-Holstein am 19. Juni in Berlin bei der Bundesqualifikation vertreten. Der Landesbeauftragte für politische Bildung richtet den Wettbewerb gemeinsam mit ...

