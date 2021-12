Jahresrückblick 2021 : Bomben, Wolf, Einsiedler oder Protest-Camp: Das war das Jahr im Kreis Dithmarschen

Vieles hat sich im nun endenden Jahr 2021 in Dithmarschen ereignet. Die Geschehnisse, die am meisten Aufsehen erregten, auch ein tragischer Unfall, bei dem junge Menschen starben, sind Teil dieses Rückblicks.

Kreis Dithmarschen | Viele hatten es nach dem vorerst letzten Riss im Dezember 2020 befürchtet, doch die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Am 19. April 2021 aber war vielen klar, dass in Dithmarschen der Wolf zurück ist. Seit dem Tag hatte es zahlreiche Risse am Lundener Moor, in Busenwurth, Windbergen und Nordhastedt gegeben. Mitte Mai bestätigten DNA-Ergebnisse da...

