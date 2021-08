Den Birken an den Kragen : „Entkusselung“: Naturschutzverein Nordoer Heide setzt sein Programm fort

Der Bewaldung der Heideflächen muss entgegengewirkt werden. Deshalb findet am 21. August ab 11 Uhr eine gemeinsame Aktion statt. Jeder Helfer ist willkommen.

Kremperheide | Nach den harten Corona-Beschränkungen und weiteren Startschwierigkeiten ist der neue Naturschutzverein Nordoer Heide seit Sommerbeginn nun aktiv. Und nachdem am 11. Juli mit einer Fotowanderung durch das beliebte Naturschutzgebiet der erste Programmpunkt stattgefunden hat, steht nun der zweite an: Bei einer so genannten „Entkusselung“ geht es den Birk...

