Engelbrechtsche Wildnis : Neues Baugebiet: Junge Familien bevorzugt

Die Gemeinde Engelbrechtsche Wildnis weist ein neues Baugebiet aus.

Engelbrechtsche Wildnis | „Die Nachfrage nach den Baugrundstücken in unserem geplanten neuen Wohnbaugebiet ist hoch“, freut sich Bürgermeister Sönke Reimers. Bislang sind fast doppelt so viele Anfragen eingegangen als Grundstücke ausgewiesen werden. In dem B-Plan 4 der Gemeinde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.