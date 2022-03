Energieimport in SH : RWE plant Ammoniak-Terminal direkt neben LNG-Terminal in Brunsbüttel

Auf einmal geht es Schlag auf Schlag: Nur wenige Tage nach der Entscheidung für ein Flüssiggasterminal wird schon wieder bekannt gegeben, dass ein Importterminal nach Brunsbüttel kommen soll.

Essen/Brunsbüttel | Der Elbehafen im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel entwickelt sich in den kommenden Jahren zu einem bundesweit bedeutenden Standort für den Energieimport. Weiterlesen: LNG-Terminal für Brunsbüttel: Robert Habeck verspricht deutlich schnellere Umsetzung Der Energiekonzern RWE kündigte am Freitag an, dort bis 2026 für einen mittleren dreistelli...

